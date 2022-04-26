По его словам, вторая фаза спецоперации России на Украине будет заключатся в зачистке котлов ВСУ, которые до сих пор полыхают в Харькове, Мариуполе и в ЛНР. Артамонов подчеркнул, что это очень серьезная работа, которая не делается за 5 минут.
«Очень многие вроде как ставят нам в вину недостаточно быстрое продвижение по территории Украины в рамках спецоперации. Причем наблюдается удивительная обратная пропорция. Чем больше западных специалистов говорят, что они удивлены скоростью продвижения и тем, каким образом мы организуем решение вопроса на Украине, тем больше наши обозреватели и псевдовоенные обозреватели говорят: "ну что же мы так медленно двигаемся". На бумаге все гладко, а там, оказывается, овраги. Мы должны, наверное, всех поразить лучами смерти», — заявил эксперт.
Полностью интервью с военным обозревателем холдинга «Правда.ру» Александром Артамоновым можно прочитать здесь.