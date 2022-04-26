Звучащие в адрес российских военных обвинения в том, что спецоперация идет «слишком медленно» демонстрирую некомпетентность тех, кто это говорит. Об этом в интервью издания Украина.ру заявил военный обозреватель холдинга «Правда.ру» Александр Артамонов

«Наследники европейских нацистов»: Эксперт объяснил, почему Запад развязал конфликт на Украине © соцсети «Азов*» (*Нацбатальон «Азов», входящий в состав ВСУ, запрещен в РФ)

«Очень многие вроде как ставят нам в вину недостаточно быстрое продвижение по территории Украины в рамках спецоперации. Причем наблюдается удивительная обратная пропорция. Чем больше западных специалистов говорят, что они удивлены скоростью продвижения и тем, каким образом мы организуем решение вопроса на Украине, тем больше наши обозреватели и псевдовоенные обозреватели говорят: "ну что же мы так медленно двигаемся". На бумаге все гладко, а там, оказывается, овраги. Мы должны, наверное, всех поразить лучами смерти», — заявил эксперт.

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