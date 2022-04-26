«Это Харьков, если брать с севера на юг, это центральная и самая тяжелая для нас в отработке группировка в районе Донецка, и конечно, ЛНР, север ее. И это окончание вопроса с Мариуполем. Окончание вопроса — потому что город свободен от военнослужащих Украины, но тем не менее мы все хорошо знаем и представляем, что творится на «Азовстали»», — сказал Артамонов.
Он уточнил, что вторая фаза СВО характеризуется ракетным огнем, подавлением различных центров сопротивления, уничтожения складов с боеприпасами, вплоть до Ивано-Франковска, то есть до западной части Украины.
Полностью интервью с военным обозревателем холдинга «Правда.ру» Александром Артамоновым можно прочитать здесь.