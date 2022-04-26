Новая фаза спецоперации РФ на Украине - это зачистка котлов ВСУ, сосредоточенных в трех конкретных областях. Каких именно - в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель холдинга «Правда.ру» Александр Артамонов

«Это Харьков, если брать с севера на юг, это центральная и самая тяжелая для нас в отработке группировка в районе Донецка, и конечно, ЛНР, север ее. И это окончание вопроса с Мариуполем. Окончание вопроса — потому что город свободен от военнослужащих Украины, но тем не менее мы все хорошо знаем и представляем, что творится на «Азовстали»», — сказал Артамонов.

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