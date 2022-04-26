Украина ожидает от США ежемесячно, как минимум, по 2 млрд долларов финансовой помощи, но в целом нужно не менее 5 млрд для покрытия расходов страны. Об этом 26 апреля заявил министр финансов Сергей Марченко, пишет The Washington Post

Министр отметил, что Украина рассчитывает получать от США по 2 млрд долларов в месяц на покрытие неотложных расходов в апреле, мае и июне. По его словам, Украина могла бы напечатать больше денег, чтобы покрыть некоторые из этих расходов, но это привело бы к скачку инфляции.

«Нам нужно восполнить этот пробел прямо сейчас, чтобы привлечь необходимое финансирование и выиграть эту войну», — сказал Марченко.

По словам министра, эти средства нужны, чтобы продолжать выплачивать пенсии, зарплаты работникам здравоохранения и образования и другие гуманитарные нужды.

Неделю назад советник Владимира Зеленского Олег Устенко сообщил, что Украина попросила 50 миллиардов долларов у стран «Большой семерки» и Международного валютного фонда

Также Зеленский заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что стране необходимо не менее 7 млрд долларов ежемесячно в качестве финансовой помощи для покрытия расходов на зарплаты и социальные выплаты.