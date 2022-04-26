Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал реалистичной возможность победы России на Украине. Цель этого высказывания в интервью изданию Украина.ру озвучил эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonel Cassad Борис Рожин

«Они будут пытаться максимально затянуть кампанию. Они не скрывают свою цель афганизировать или сириизировать конфликт, чтобы он длился годами, и чтобы они зарабатывали. Цена для Украины им неважна. А разговорами о победе России они будут пытаться обосновать новые поставки оружия», — сказал он.

Полностью интервью с экспертом Центра военно-политической журналистики Борисом Рожиным можно прочитать здесь.