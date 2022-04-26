«Они будут пытаться максимально затянуть кампанию. Они не скрывают свою цель афганизировать или сириизировать конфликт, чтобы он длился годами, и чтобы они зарабатывали. Цена для Украины им неважна. А разговорами о победе России они будут пытаться обосновать новые поставки оружия», — сказал он.
Также эксперт не исключил, что на Украину вполне могли прибыть боевики из Идлиба, которым приходится рисковать своими жизнями, чтобы прокормить семьи, тогда как для Запада они — пушечное мясо.
Полностью интервью с экспертом Центра военно-политической журналистики Борисом Рожиным можно прочитать здесь.