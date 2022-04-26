Приднестровский аэродром был обстрелян минами определенного калибра, которые являются штатными боеприпасами НАТО. Об этом 26 апреля сообщил российский военкор Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo

«Как стало известно проекту от источников в Тирасполе, удар по военному аэродрому был нанесен минами калибра 60-мм, которые вероятнее всего были сброшены с дронов. Мины 60-мм — штатный боеприпас НАТО», — говорится в сообщении. Военкор Стешин сказал, будет ли десант в Одессу и когда Приднестровье скажет свое слово © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Дмитрий Стешин

Официально информацию об ударе по приднестровскому аэродрому пока не подтверждена.

Накануне вечером СМИ сообщили об обстреле здания Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе, опубликовав фото с места инцидента.

Во вторник взрывы произошли на территории приднестровского радиотелецентра «Маяк», сообщило МВД непризнанной республики.