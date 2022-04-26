«Как стало известно проекту от источников в Тирасполе, удар по военному аэродрому был нанесен минами калибра 60-мм, которые вероятнее всего были сброшены с дронов. Мины 60-мм — штатный боеприпас НАТО», — говорится в сообщении.
Официально информацию об ударе по приднестровскому аэродрому пока не подтверждена.
Накануне вечером СМИ сообщили об обстреле здания Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе, опубликовав фото с места инцидента.
Во вторник взрывы произошли на территории приднестровского радиотелецентра «Маяк», сообщило МВД непризнанной республики.