Диалог России с «недружественными странами» будет сохраняться в той или иной форме. Об этом заявил доцент департамента коммуникаций и медиа Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук, эксперт Российского общества политологов Петр Самойленко в интервью изданию Украина.ру

«Недружественные страны»: Эксперт рассказал, о чем Россия и Запад смогут договариваться © коллаж Украина.Ру

«Об этом же свидетельствует и позиция руководства нашей страны, которое подчеркивает, что операция на Украине была неизбежна и стала ответом на нагнетание эскалации против нашего государства. То есть, во всяком случае, судя по публичным высказываниям, пока ни одна из сторон реально не готова к какой-то "перезагрузке", либо пересмотру позиций», — объяснил Самойленко.

Он оговорился, что с другой стороны, все международные отношения всегда существуют в рамках временных «волн», периодов улучшения-ухудшения двухсторонних и многосторонних отношений.

«И в нынешнем явном периоде спада меня больше волнует вопрос о том, достигли ли наши отношения "дна"? И, если нет, то до какого уровня они еще могут упасть? Пока об этом судить сложно. Как мне кажется, определенная эскалация и дальнейшее ухудшение еще впереди…», — предостерег эксперт.

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