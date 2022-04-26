Взрывы произошли на территории приднестровского радиотелецентра «Маяк». Об этом 26 апреля сообщает МВД непризнанной Приднестровско-молдавской республики на своем сайте

Отмечается, что взрывы прогремели в 06:40 и 07:05 мск. Эскалация в Приднестровье, мародёры в Ирпене, удары по России, изгнание мэра Херсона. Хроника событий на Украине на утро 26 апреля © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Игорь Колыхаев

«По данным на девять утра известно, что из строя выведены две самые мощные антенны: одна — мегаваттная, вторая — полумегаваттная. Обе ретранслировали радио РФ», — говорится в сообщении.

Никто из сотрудников и местных жителей не пострадал.

Приднестровский радиотелецентр был построен в конце 1960-х годов и является одним из 14 радиопередающих центров бывшего СССР. Отмечается, что сигнал с центра может ретранслироваться в США, на Ближний Восток и в Латинскую Америку.

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