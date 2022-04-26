Отмечается, что взрывы прогремели в 06:40 и 07:05 мск.
«По данным на девять утра известно, что из строя выведены две самые мощные антенны: одна — мегаваттная, вторая — полумегаваттная. Обе ретранслировали радио РФ», — говорится в сообщении.
Никто из сотрудников и местных жителей не пострадал.
Приднестровский радиотелецентр был построен в конце 1960-х годов и является одним из 14 радиопередающих центров бывшего СССР. Отмечается, что сигнал с центра может ретранслироваться в США, на Ближний Восток и в Латинскую Америку.
Накануне вечером Telegram-канал Sputnik Молдова сообщил об обстреле здания Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе, опубликовав фото с места инцидента.
Ранее военный историк, специалист по вооруженным конфликтам на постсоветском пространстве Евгений Норин в интервью Украина.ру объяснил для чего России нужен юг Украины.