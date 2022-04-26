Позволяет ли нанесение ударов по тяговым подстанциям Украины выиграть время для ускорения спецоперации РФ по демилитаризации Украины? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonel Cassad Борис Рожин

Володин: Украина - террористическое государство, Зеленский должен понести ответственность © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«Это создает заторы и нарушает нормальную работу железнодорожной сети. Например, железнодорожные мосты через реку в случае их разрушения выбывают на длительное время. Нужно разрушать быстрее, чем их могут восстанавливать», — заявил специалист.

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