По его словам, пауза от подобного рода ударам — совсем небольшая: железные дороги восстанавливаются достаточно быстро. Системный эффект можно получить только в том случае, если разрушение железнодорожных мостов и тяговых подстанций происходит массово.
«Это создает заторы и нарушает нормальную работу железнодорожной сети. Например, железнодорожные мосты через реку в случае их разрушения выбывают на длительное время. Нужно разрушать быстрее, чем их могут восстанавливать», — заявил специалист.
Полностью интервью с экспертом Центра военно-политической журналистики Борисом Рожиным можно прочитать здесь.