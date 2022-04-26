Владимир Зеленский должен понести ответственность за подготовку покушений на ряд известных российских журналистов. Об этом 26 апреля в своем Telegram-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин

Накануне ФСБ предотвратила покушение на журналистов Владимира Соловьёва, Маргариту Симоньян, Дмитрия Киселёва, Евгения Попова, Ольгу Скабееву и Тиграна Кеосаяна.

«Развязав войну против собственного народа, Киев перешёл к терактам против мирных граждан других стран. Вот к чему приводит поддержка неонацистской идеологии. Необходимо признать: Украина — террористическое государство. Зеленский должен понести ответственность. Виновные должны быть наказаны», — написал он. Украинские радикалы привыкли, что могут обходиться с журналистами как угодно - Захарова © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

По мнению политика, произошедшее доказывает правильность и своевременность начала специальной военной спецоперации Российской Федерации на Украине.

В понедельник ФСБ сообщила о задержании группы членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* — граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство Владимира Соловьева.

Члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого они планировали скрыться за рубежом. В ходе обысков у задержанных изъято СВУ, восемь «коктейлей Молотова», шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.