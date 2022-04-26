Украине бессмысленно поставлять немецкие танки «Леопард». Об этом заявил военный обозреватель холдинга «Правда.ру» Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру

Заведутся ли на Украине «Леопарды»? Как канцлер Шольц в одиночку сдерживает немецкие танки © AFP, Christof STACHE

В Киеве практически требуют от Берлина передать украинским военным немецкие танки «Леопард», в чём имеют полную поддержку немецкого ВПК. Но пока такие поставки блокирует канцлер Германии Олаф Шольц.

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