«Научиться пользоваться таким танком — это минимум полгода учебной работы. При том условии, что вам в руки попадет оружие, которое стоит баснословно дорого. Боевые танки современные, это, может быть, не самое последнее поколение, к которому относятся наши "Арматы", и даже модернизированные Т-90. Да, "Меркава", "Леопард", "Абрамс М-1А" вполне сопоставимы с Т-90, поэтому — это многие миллионы долларов. Никто не даст просто в топку войны эти танки», — заверил Артамонов.
В Киеве практически требуют от Берлина передать украинским военным немецкие танки «Леопард», в чём имеют полную поддержку немецкого ВПК. Но пока такие поставки блокирует канцлер Германии Олаф Шольц.
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