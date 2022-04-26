Он отметил, что ситуация на Украине и образ России как угрозы используется правящими кругами США для «отвлечения внимания избирателей от собственных провалов в госуправлении» и внутренних проблем в Соединенных Штатах.
«Все это наводит на мысль о том, что украинский конфликт был умышленно спровоцирован Западом. Соседнюю страну используют как военный таран против нас», — говорится в заявлении Антонова.
В конце февраля Россия начала спецоперацию на Украине. По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.