Действия Запада наводят на мысль, что конфликт на Украине был умышленно спровоцирован, а страну используют в качестве «военного тарана против РФ». Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, говорится 26 апреля в Telegram посольства

Посол Антонов рассказал о выгодах от спецоперации для США © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

«Все это наводит на мысль о том, что украинский конфликт был умышленно спровоцирован Западом. Соседнюю страну используют как военный таран против нас», — говорится в заявлении Антонова.

В конце февраля Россия начала спецоперацию на Украине. По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.