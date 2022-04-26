Посольство России в США 26 апреля отметило в Telegram, что некоторые американские СМИ начали публиковать «более или менее объективную точку зрения» о ситуации на Украине, и назвало это маленьким прогрессом

Посол Антонов рассказал о выгодах от спецоперации для США © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк Игоря Кириллова о подготовке Вашингтоном и НАТО провокаций с использованием оружия массового поражения с последующим обвинением России.

«Обратили внимание, что некоторые американские СМИ начали доносить более или менее объективную точку зрения в отношении происходящего на Украине… Такой подход к освещению в Соединенных Штатах хода специальной военной операции является хоть и маленьким, но прогрессом. Тем более, с учетом царящей здесь русофобии. Рядовым американцам наконец-то представляется возможность самостоятельно судить о причинах и целях действий российских военных на территории Украины», — говорится в заявлении посольства.

Дипломаты также призвали работающих с администрацией США журналистов «последовать примеру коллег и давать трезвую оценку событий на Украине».

Ранее Кириллов говорил, что одним из сценариев провокаций, которые Запад планирует использовать на Украине для обвинения России, может быть открытое применение оружия массового уничтожения. По его словам, США и страны Североатлантического альянса рассматривают три сценария провокаций, наиболее вероятный из которых заключается в «постановочном инциденте под чужим флагом» на химических и биологических объектах Харькова и Киева.