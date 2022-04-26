Украинские экстремисты привыкли, что могут обходиться с журналистами как угодно. Такую точку зрения высказала 25 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1»

Соловьева пытались убить жители Москвы - Бортников © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В понедельник ФСБ сообщила о задержании группы членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* — граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. Члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого они планировали скрыться за рубежом. В ходе обысков у задержанных изъято СВУ, восемь «коктейлей Молотова», шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.

Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева и главреда МИА «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине.

Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информработы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства, в частности Олеся Бузины.

* Запрещенная в России террористическая организация