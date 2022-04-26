Глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров 25 апреля заявил на Первом канале о схожести британского премьера Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского

Зеленский и Джонсон обсудили ситуацию в Донбассе © РИА Новости, Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанк

Джонсон и Зеленский не раз обсуждали военную и финансовую поддержку Украины Британией и в ходе телефонных переговоров, и на встрече в Киеве. Премьер заявлял о намерении поставить более смертоносное вооружение на Украину.

Ранее премьер Британии проговорился, что украинских военных в Британии и Польше обучают пользоваться натовскими средствами ПВО и бронетехникой. До этого сообщалось, что Лондон направит Киеву по меньшей мере 120 бронированных машин, среди которых 80 боевых бронетранспортеров Mastiff, Husky и Wolfhound.