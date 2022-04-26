«Я объявляю миллион долларов (есть меценат, который готов пожертвовать) тому, кто скажет, где находится этот так называемый шейх-мансуровский и дудаевский батальон… Мы их не должны упустить, мы их должны уничтожить, или они должны встать на колени и попросить прощения у своего народа, у всех мусульман, или головы на отсечение», — сказал Кадыров в аудио-сообщении.
Ранее Кадыров обещал «разобраться» со сбежавшими из Чечни людьми, которые, назвавшись «батальонами шейха Мансура и Дудаева», обещают помочь Украине на фоне российской спецоперации.