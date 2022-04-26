Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 26 апреля сообщил в своем Telegram-канале об обстреле села Головчино со стороны Украины

ВС Украины обстреляли деревню в Белгородской области — губернатор © РИА Новости, написал Гладков.

Накануне вечером он также сообщил об обстреле села Журавлевка. По предварительной информации, пострадали два человека.

С начала российской спецоперации украинские националисты не раз устраивали диверсии в приграничных областях России. Так, 29 марта они нанесли удар ракетами «Точка-У» по Белгородской области, из-за чего на складе, развернутом в месте временной дислокации воинской части, начались взрывы и пожар, пострадали восемь человек. Три дня спустя, 1 апреля, два украинских вертолета вторглись на территорию России и обстреляли нефтебазу в Белгороде, а затем — типографию в промпарке «Северный».

Кроме того, неоднократно подвергались обстрелам села и пункты пропуска на границе в Белгородской и Курской областях.