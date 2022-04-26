Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что за действиями Вашингтона скрывается стремление любыми способами затянуть спецоперацию на Украине. Об этом сообщили 26 апреля в Telegram посольства

Украина.ру на Rutube Почему Россия не отнимает у Запада активы и в каких отраслях отстаем - ответ экономистов