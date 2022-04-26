Глава дипмиссии, прокомментировав намерение Белого дома запросить у конгресса дополнительные ассигнования для обеспечения бесперебойного потока вооружений на Украину, задался вопросом, не лучше ли «использовать эти средства для простых американцев, на которых обрушилась рекордная инфляция?».
«Очевидно, что за действиями Вашингтона скрывается стремление любыми способами затянуть российскую специальную операцию, пытаясь нанести максимальный ущерб России, и воевать до последнего украинца», — сказал Антонов.
По мнению посла, США хотят сохранить очаг нестабильности в Европе, «тем самым сплотить вокруг себя западных союзников, чтобы удержать позиции Соединенных Штатов на мировой арене».