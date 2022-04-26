Риски ядерной войны сейчас весьма существенны, нельзя недооценивать эту опасность. Об этом 25 апреля заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире Первого канала

«Ядерная пугалка» о России, США не хотят договариваться. О чём говорили эксперты 20 апреля © коллаж Украина.Ру

«Это наша принципиальная позиция. Мы из нее исходим. И мне очень не хотелось бы, чтобы сейчас, когда… действительно риски весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная», — отметил глава российской дипломатии.

Он также выразил надежду, что западные страны не допустят отправки своих войск на Украину, министр напомнил, что все лидеры стран НАТО исключают вовлечение альянса в прямое столкновение с Россией, кроме руководства Польши.

Президент России Владимир Путин в конце февраля, через три дня после начала военной спецоперации российских сил на Украине, приказал привести стратегические силы сдерживания (ССС) в особый режим боевого дежурства. Эти силы предназначены для сдерживания агрессии против России и ее союзников для разгрома агрессора, в том числе — в войне с применением ядерного оружия. Глава Минобороны Сергей Шойгу 28 февраля доложил о выполнении приказа, сообщив, что дежурные силы Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, Дальней авиации приступили к боевому дежурству усиленным составом.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков затем заявил, что любой исход российской спецоперации на Украине не станет причиной для применения ядерного оружия.