Он заметил, что «сопровождение» Запада проявляется и в военно-политической области, и в сфере информационного сопровождения действий украинского руководства, и по другим направлениям.
В настоящее время такая поддержка оборачивается увеличением количества жертв и пострадавших в зоне конфликта на Украине, возрастания материальных потерь и разрушений инфраструктуры, рассказал Кузнецов.
«Может быть, это и является желаемым эффектом для Запада, даёт новые возможности для сдерживания России», — предположил он.
В заключение политолог выразил надежду, что поддержка экстремистского киевского режима в конце концов может скомпрометировать власти западных стран в глазах их избирателей.
Полностью интервью можно прочитать здесь.