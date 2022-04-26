В своих действиях правительство Украины руководствуется правилами, задаваемыми для него западными странами. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру исполнительный директор Российского общества политологов, профессор МГУ, доктор политических наук Игорь Кузнецов

Он заметил, что «сопровождение» Запада проявляется и в военно-политической области, и в сфере информационного сопровождения действий украинского руководства, и по другим направлениям. Просто о сложном. Как Украина перешла под внешнее управление © AP, Efrem Lukatsky

В настоящее время такая поддержка оборачивается увеличением количества жертв и пострадавших в зоне конфликта на Украине, возрастания материальных потерь и разрушений инфраструктуры, рассказал Кузнецов.

«Может быть, это и является желаемым эффектом для Запада, даёт новые возможности для сдерживания России», — предположил он.

В заключение политолог выразил надежду, что поддержка экстремистского киевского режима в конце концов может скомпрометировать власти западных стран в глазах их избирателей.

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