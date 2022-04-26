Выход РФ из сотрудничества по космосу грозит последствиями мирового уровня
Выход РФ из сотрудничества по космосу грозит последствиями мирового уровня
© Пресс-служба "Роскосмоса" / Перейти в фотобанк
Он считает, что на правительства некоторых из этих стран будет оказываться давление со стороны общественного мнения в пользу сохранения имеющихся экономических связей с РФ в условиях санкций.

«Одним из наиболее важных направлений сотрудничества можно считать диалог по вопросам стратегической стабильности, "иранской ядерной сделке", поддержанию взаимодействия в сфере противодействия терроризму», — рассказал политолог.

Он добавил, что возможность равного и доверительного диалога РФ с этими странами находится под вопросом.

Полностью интервью можно прочитать здесь.