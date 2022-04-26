Он считает, что на правительства некоторых из этих стран будет оказываться давление со стороны общественного мнения в пользу сохранения имеющихся экономических связей с РФ в условиях санкций.
«Одним из наиболее важных направлений сотрудничества можно считать диалог по вопросам стратегической стабильности, "иранской ядерной сделке", поддержанию взаимодействия в сфере противодействия терроризму», — рассказал политолог.
Он добавил, что возможность равного и доверительного диалога РФ с этими странами находится под вопросом.
Полностью интервью можно прочитать здесь.