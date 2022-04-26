Россия может продолжать поддерживать отношения с «недружественными странами» и сотрудничать с ними в некоторых областях. Такое мнение высказал в интервью Украина.ру исполнительный директор Российского общества политологов, профессор МГУ, доктор политических наук Игорь Кузнецов

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