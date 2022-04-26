Власти Сербии пытаются балансировать между Западом и Россией, что иногда вынуждает Белград принимать решения, которые в России воспринимают негативно, сказал политолог Денис Денисов в интервью Украина.ру

Ранее в марте Сербия проголосовала за антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН, а в апреле поддержала исключение России из СПЧ ООН. Также президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград намерен закупить у Турции беспилотные летательные аппараты «Байрактар».

«Как нам (России — ред.) реагировать на различного рода политические демарши со стороны Сербии? По-разному можно реагировать, но, конечно же, надо делать это взвешенно и с определенной долей понимания», — сказал Денисов.

Награды Запада или дружба с Россией. Президент Сербии Вучич оказался в сложном положении © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Денисов напомнил, что 95-97% населения Сербии солидарно с русским населением и Россией, но «самые ли важные это отношения — это большой вопрос».

По словам политолога, Вучич и его команда уже на протяжении многих лет пытаются выстраивать многовекторную политику, которая последние несколько лет приносила ощутимые плоды.

ВВП Сербии по прошедшему году был один из лучших во всех странах Европы по некоторым выкладкам, а это главный результат, добавил он.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.