Любое оружие, поставленное на Украину из-за рубежа, в момент, когда пересекает украинскую границу, начинает рассматриваться как военная цель. Об этом заявил военный обозреватель холдинга «Правда.ру» Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру

Россия будет уничтожать западное оружие прямо в момент ввоза на Украину — Вассерман © dan-news.info

«Хотя, я убежден, что это только верхушка айсберга. Они и до этого поставляли… Британцы собираются поставлять уже ракетные вооружения, зенитные, как они говорят — это установка "Stormer", стреляющий ракетами "Starstreak". Напомню, что британцы уже поставили ракету "Brimstone". <…>То есть, воевать мы будем до последнего украинца, при помощи всех средств уничтожения, которые может изобрести западная хитрая лукавая мысль», — сказал обозреватель.

Он добавил, что в соответствии с этим российская армия меняет тип боевой работы. Если раньше она уничтожала точки на карте Украины, где содержатся вредоносные вещества и прочие боеприпасы, или то, что обеспечило работу армии, то теперь будет уничтожать пути подвоза и поставки.

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