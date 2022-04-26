Европейцы серьезно пострадают из-за продовольственного кризиса — эксперт
Европейцы серьезно пострадают из-за продовольственного кризиса — эксперт
© РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк
Он считает, что такой консенсус может нарушится, если гражданское общество западных стран будет сомневаться в обоснованности и оправданности антироссийского курса.

«Кризисные тенденции в экономике и социальной сфере могут серьёзно способствовать более трезвой оценке», — считает политолог.

По его мнению, в течение срока от нескольких месяцев до года будет более станет ясно, насколько политические элиты западных стран привержены Запада склонны и дальше поддерживать такой курс.

Полностью интервью можно прочитать здесь.