Многие люди обвиняют Россию за недостаточно быстрое продвижение по территории Украины в рамках спецоперации. Об этом заявил военный обозреватель холдинга «Правда.ру» Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру

Российская спецоперация опередила Киев на считанные часы - командир батальона ДНР © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Он подчеркнул, что абсолютно идеально спецоперация может проходить только на бумаге.

«На бумаге все гладко, а там, оказывается, овраги. Мы должны, наверное, всех поразить лучами смерти. <…> Мы имеем дело с подготовленной армией. А еще у них есть резервисты, и резервистов много», — объяснил Артамонов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.