«Причем, наблюдается удивительная обратная пропорция. Чем больше западных специалистов говорят, что они удивлены скоростью продвижения и тем, каким образом мы организуем решение вопроса на Украине, тем больше наши обозреватели и псевдовоенные обозреватели говорят: "ну что же мы так медленно двигаемся"», — заметил эксперт.
Он подчеркнул, что абсолютно идеально спецоперация может проходить только на бумаге.
«На бумаге все гладко, а там, оказывается, овраги. Мы должны, наверное, всех поразить лучами смерти. <…> Мы имеем дело с подготовленной армией. А еще у них есть резервисты, и резервистов много», — объяснил Артамонов.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.