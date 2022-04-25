«Обсуждались убийства людей, которые несли пропаганду, то есть Соловьев, Киселев, [телеведущие Ольга] Скабеева, [Евгений] Попов, [Тигран] Кеосаян, Симоньян», — сказал один из задержанных, давших признательные показания.
Отмечается, что они интересовались объектами ВГТРК в районе метро «Белорусская» в Москве. «Камеры ВГТРК Белорусская», — было написано в блокноте, который изъяли у задержанных.
Кроме убийств журналистов, они также планировали поджигать автомобили с символикой в поддержку спецоперации и военкоматы.
В понедельник, 25 апреля ФСБ задержала граждан РФ, которые по заданию СБУ планировали ликвидировать Владимира Соловьева. Задержанные дают признательные показания.
При обыске у неонацистов обнаружили самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, наркотические средства, а также поддельные паспорта граждан Украины, а также националистическая литература и символика.