Задержанные в Москве неонацисты обсуждали возможность убийства гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева и главреда МИА «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян. Это следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России 25 апреля

«Обсуждались убийства людей, которые несли пропаганду, то есть Соловьев, Киселев, [телеведущие Ольга] Скабеева, [Евгений] Попов, [Тигран] Кеосаян, Симоньян», — сказал один из задержанных, давших признательные показания.

Отмечается, что они интересовались объектами ВГТРК в районе метро «Белорусская» в Москве. «Камеры ВГТРК Белорусская», — было написано в блокноте, который изъяли у задержанных. Попытка убийства в Москве, Верещук против коридора, освобождение Рубежного, США направили оружие. Хроника событий на Украине на 17:00 25 апреля © commons.wikimedia.org, Lance Cpl. Jose D. Lujano

Кроме убийств журналистов, они также планировали поджигать автомобили с символикой в поддержку спецоперации и военкоматы.

В понедельник, 25 апреля ФСБ задержала граждан РФ, которые по заданию СБУ планировали ликвидировать Владимира Соловьева. Задержанные дают признательные показания.

При обыске у неонацистов обнаружили самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, наркотические средства, а также поддельные паспорта граждан Украины, а также националистическая литература и символика.