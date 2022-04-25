Голландская партия «Форум за демократию» заинтересовалась происхождением состояния Владимира Зеленского в размере 850 млн долларов. Об этом 25 апреля говорится в сообщении партии в ее аккаунте в Twitter

«По разным оценкам, состояние Зеленского оценивается в 850 млн долларов. Большую часть этой суммы он не получил, пока не стал президентом. Так откуда же взялись эти деньги? И что еще более важно — на что они идут?» — говорится в сообщении. Зеленский бросает граждан Украины в «мясорубку» в Донбассе - военный эксперт © president.gov.ua

В октябре 2021 года журналисты ICIJ сообщили об офшорных сделках более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников. Они назвали произошедшее крупнейшей в истории утечкой офшорных данных. Сообщалось, что у Зеленского есть настоящая офшорная империя. Он и его друзья помогли олигарху Игорю Коломойскому отмыть более 40 млн долларов.

Позднее Зеленский подтвердил, что у него были офшоры, но использовались они якобы для защиты от налоговой.

Накануне Forbes Ukraine оценил состояние Зеленского примерно в 20 млн долларов (более 1,5 млрд рублей). На сериале «Слуга народа» Зеленский заработал 11 млн долларов. В целом его состояние в основном формируется из 25% акций компании «Студия Квартал-95». На время президентства он отдал своим партнёрам. Кроме того, его состояние включает недвижимость.

Ранее украинский музыкант и оппозиционный блогер Тарик Незалежко в интервью Украина.ру выразил мнение, что Зеленский закончит свою жизнь как любой представитель постсоветского пространства, который связывается с британцами.