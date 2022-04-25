Телеведущий Владимир Соловьев считает, что к подготовке его убийства прямое отношение имеет Владимир Зеленский, поскольку он не раз упоминал его фамилию. Об этом 25 апреля журналист рассказал РИА Новости

«Я думаю, что это напрямую имеет отношение к Зеленскому, потому что Зеленский напрямую угрожал, то есть он не раз упоминал мою фамилию… Чем-то не даю ему покоя», — сказал Соловьев.

По его мнению, он является «любимым журналистом» Зеленского. «Точки-У» бы хватило. Соловьев о том, на какие русские города Украина сбросила бы грязную бомбу © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

В понедельник, 25 апреля ФСБ задержала граждан РФ, которые по заданию СБУ планировали ликвидировать Владимира Соловьева. Задержанные дают признательные показания.

При обыске у неонацистов обнаружили самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, наркотические средства, а также поддельные паспорта граждан Украины, а также националистическая литература и символика.