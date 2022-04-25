Ставший главой администрации Мариуполя Константин Иващенко заявил, что завод «Азовсталь» восстановлен не будет. Об этом 25 апреля он сообщил в комментарии «Известиям»

«Завод "Азовсталь" в Мариуполе не будет восстановлен», — заявил он.

При этом Иващенко отметил, что завод Ильича и «Азовмаш» будут восстановлены. «Ахметов уже запустил туда террористов». Запорожский эксперт о том, как не превратить город во второй Мариуполь © commons.wikimedia.org, Alexey Tolmachov

Иващенко в прошлом возглавлял завод «Азовмаш». После — депутат местного горсовета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

В настоящий момент почти вся территория Мариуполя находится под контролем Народной милиции ДНР и вооруженных сил РФ. Украинские националисты и подразделения Вооруженных сил Украины укрываются в промышленной зоне завода «Азовсталь».

Военный обозреватель холдинга «Правда.ру» Александр Артамонов рассказал в интервью изданию Украина.ру, что Украина превратилась в барахолку, чтобы сбыть как можно больше оружия и убить как можно больше украинцев. Кроме того, он отметил, что никто не знает, что скрывается в подземельях «Азовстали» — биооружие или ядерная бомба.