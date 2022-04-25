Мэр Киева Виталий Кличко объявил о демонтаже скульптуры двух рабочих с монумента Дружбы народов России и Украины в Крещатом парке в центре украинской столицы. Об этом 24 апреля он написал в своем Telegram

«На этой неделе демонтируем бронзовую скульптуру двух рабочих, установленную в 1982 году "на ознаменование воссоединения Украины с Россией»… 8 метров металла так называемой "дружбы двух народов" будут убраны из центра Киева», — написал мэр.

Также, по его словам, вторую скульптурную композицию — из красного гранита — закроют отделочными материалами, впоследствии разберут. В Чернигове снесли памятник Зое Космодемьянской © t.me/Belarus_VPO

Арка из титановых листов будет переименована и подсвечена цветами украинского флага.

С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации, в стране были уничтожено множество памятников советской эпохи. Главными объектами для атак праворадикалов стали памятники Ленину. Несколько раз неонацисты заявляли, что уничтожили последний подобный памятник на Украине.

С начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины местные погромщики переключились на русскую культуру: в разных городах переименовывают улицы, названные в честь русских писателей и деятелей науки. Также в нескольких городах были снесены памятники и бюсты А.С. Пушкина.