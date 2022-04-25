Президент США Джозеф Байден выдвинул кандидатуру главы дипломатической миссии США в Словакии Бриджит Бринк на должность посла на Украине. Об этом 25 апреля сообщил Белый дом

«Сегодня президент Байден объявил о своем намерении номинировать опытного дипломата США Бриджит Бринк на роль чрезвычайного и полномочного посла на Украине», — говорится в заявлении.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американское посольство в Киеве может возобновить работу «в ближайшие пару недель».

Временной поверенной США на Украине в настоящее время является Кристина Квин. Работа российского посольства в США заблокирована Вашингтоном — посол РФ © РИА Новости, Алексей Агарышев / Перейти в фотобанк

Бринк окончила Лондонскую школу экономики и политических наук. Ранее она работала старшим советником и заместителем помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам, курируя в этом качестве восточноевропейское и кавказское направления. Бринк также работала дипломатом в Братиславе, занимала должности советника-посланника посольств США в Узбекистане и Грузии.

Кроме того, в ее послужном списке — работа в Совете национальной безопасности, где она занималась проблематикой регионов Эгейского моря и Южного Кавказа.