Ранее ФСБ сообщила о задержании граждан РФ из числа неонацистов, которые по заданию СБУ планировали убийство журналиста Владимира Соловьева. При обыске у них было обнаружено оружие и самодельное взрывное устройство, а также поддельные украинские паспорта.
«Конечно, сейчас [в Киеве] будут от этого открещиваться, но факты и доказательства неопровержимы. Перешли к террору! К подготовке убийств наших журналистов», — отметил Путин.
По его словам, Москве пофамильно известны кураторы из американских спецслужб, в том числе ЦРУ, которые работают с СБУ. Именно от них мог исходить совет организовать покушение на российского журналиста, предположил Путин.
«Вот вам и отношение к правам журналистов, отношение к распространению информации, правам человека в целом. Они пекутся только о своих собственных правах! Кто-то исходя из своих имперских амбиций, а кто-то по старинке, исходя из своего колониального прошлого, но в России это не пройдет», — сказал российский президент.
Как рассказал ранее в интервью изданию Украина.ру глава ДНР Денис Пушилин, с началом эскалации конфликта в Донбассе активизировали свою деятельность спящие ячейки украинских спецслужб. Соответствующие службы работают над выявлением этих элементов и предотвращению исходящих от них угроз.