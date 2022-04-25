Украина перешла к террору и попыткам убийств российских журналистов. Такая тактика могла быть взята украинскими спецслужбами с подачи Запада. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 25 апреля на расширенной коллегии Генпрокуратуры, трансляцию вел телеканал «Россия 24»

Прекращение боёв у «Азовстали», Киев лишат Булгакова, имена канадских наёмников, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 14:00 25 апреля © РИА Новости, Сергей Батурин / Перейти в фотобанк

«Конечно, сейчас [в Киеве] будут от этого открещиваться, но факты и доказательства неопровержимы. Перешли к террору! К подготовке убийств наших журналистов», — отметил Путин.

По его словам, Москве пофамильно известны кураторы из американских спецслужб, в том числе ЦРУ, которые работают с СБУ. Именно от них мог исходить совет организовать покушение на российского журналиста, предположил Путин.

«Вот вам и отношение к правам журналистов, отношение к распространению информации, правам человека в целом. Они пекутся только о своих собственных правах! Кто-то исходя из своих имперских амбиций, а кто-то по старинке, исходя из своего колониального прошлого, но в России это не пройдет», — сказал российский президент.

Как рассказал ранее в интервью изданию Украина.ру глава ДНР Денис Пушилин, с началом эскалации конфликта в Донбассе активизировали свою деятельность спящие ячейки украинских спецслужб. Соответствующие службы работают над выявлением этих элементов и предотвращению исходящих от них угроз.