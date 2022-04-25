ФСБ совместно со Следственным комитетом (СК) задержали граждан РФ, которые по заданию СБУ планировали ликвидировать известного российского журналиста Владимира Соловьева. Сообщение об этом 25 апреля распространил Центр общественных связей ФСБ

«ФСБ РФ совместно с СК РФ задержана группа членов запрещенной в России неонацистской террористической организации "National Socialism/White Power"* ("Национал-социализм/Белая сила, власть"*) — граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство общественного деятеля, известного журналиста Владимира Соловьева», — сказано в сообщении.

Отмечается, что задержанные дают признательные показания.

При обыске у неонацистов обнаружили самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, наркотические средства, а также поддельные паспорта граждан Украины, а также националистическая литература и символика. Прекращение боёв у «Азовстали», Киев лишат Булгакова, имена канадских наёмников, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 14:00 25 апреля © РИА Новости, Сергей Батурин / Перейти в фотобанк

Согласно замыслу, после совершения покушения на Соловьева неонацисты должны были скрыться за границей.

Ранее ФСБ опубликовала документы украинских спецслужб, полученные российскими правоохранителями в Херсонской области. Так, согласно им, к проведению диверсионных актов СБУ привлекала проституток.

Как рассказал ранее в интервью изданию Украина.ру глава ДНР Денис Пушилин, с началом эскалации конфликта в Донбассе активизировали свою деятельность спящие ячейки украинских спецслужб. Соответствующие службы работают над выявлением этих элементов и предотвращению исходящих от них угроз.

*Деятельность организации запрещена в РФ