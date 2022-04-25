«ФСБ РФ совместно с СК РФ задержана группа членов запрещенной в России неонацистской террористической организации "National Socialism/White Power"* ("Национал-социализм/Белая сила, власть"*) — граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство общественного деятеля, известного журналиста Владимира Соловьева», — сказано в сообщении.
Отмечается, что задержанные дают признательные показания.
При обыске у неонацистов обнаружили самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, наркотические средства, а также поддельные паспорта граждан Украины, а также националистическая литература и символика.
Согласно замыслу, после совершения покушения на Соловьева неонацисты должны были скрыться за границей.
Ранее ФСБ опубликовала документы украинских спецслужб, полученные российскими правоохранителями в Херсонской области. Так, согласно им, к проведению диверсионных актов СБУ привлекала проституток.
Как рассказал ранее в интервью изданию Украина.ру глава ДНР Денис Пушилин, с началом эскалации конфликта в Донбассе активизировали свою деятельность спящие ячейки украинских спецслужб. Соответствующие службы работают над выявлением этих элементов и предотвращению исходящих от них угроз.
*Деятельность организации запрещена в РФ