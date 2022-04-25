Военные вооруженных сил России подтвердили информацию об открытии 25 апреля гумкоридора из мариуполського завода «Азовсталь» для эвакуации гражданских лиц. Как сообщает Минобороны России, для выхода нет препятствий

Тайна «Азовстали», шесть самолётов с оружием и вопрос железных дорог. Итоги 24 апреля на Украине © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Теперь РФ, в случае если на «Азовстали» есть мирные граждане, требует от Киева приказать командирам националистов их освободить. Это требование доведено до вице-премьера Украины.

Российские военные и войска Донецкой Народной Республики (ДНР) в 14:00 по московскому времени отойдут на безопасное расстояние от мариупольского комбината. Это даст возможность выйти находящимся на нем гражданским лицам, о чем рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В Минобороны напомнили, что фактическая готовность украинской стороны к началу гуманитарной операции обозначается поднятием белых флагов по всему периметру. Это также может быть сделано на отдельных направлениях «Азовстали».

Заявление будет непрерывно доводиться украинским формированиям на «Азовстали» по радиоканалам с интервалом каждые 30 минут.

Между тем глава ДНР Денис Пушилин выступил с заявлением, что украинские силы могут осуществить попытки прорыва из металлургического комбината «Азовсталь». Пушилин заявил о достаточном количестве сил и средств, «чтобы это пресечь в кратчайшие сроки».