Однако власти Украины и националисты решили удерживать мирных как «живой щит».
Теперь РФ, в случае если на «Азовстали» есть мирные граждане, требует от Киева приказать командирам националистов их освободить. Это требование доведено до вице-премьера Украины.
Российские военные и войска Донецкой Народной Республики (ДНР) в 14:00 по московскому времени отойдут на безопасное расстояние от мариупольского комбината. Это даст возможность выйти находящимся на нем гражданским лицам, о чем рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
В Минобороны напомнили, что фактическая готовность украинской стороны к началу гуманитарной операции обозначается поднятием белых флагов по всему периметру. Это также может быть сделано на отдельных направлениях «Азовстали».
Заявление будет непрерывно доводиться украинским формированиям на «Азовстали» по радиоканалам с интервалом каждые 30 минут.
Между тем глава ДНР Денис Пушилин выступил с заявлением, что украинские силы могут осуществить попытки прорыва из металлургического комбината «Азовсталь». Пушилин заявил о достаточном количестве сил и средств, «чтобы это пресечь в кратчайшие сроки».