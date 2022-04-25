Отмечается, что задержанные по горячим следам мужчины подожгли автомобиль, пытались поджечь военную технику и сорвали флаг России с одного из зданий Купянска.
У одного из задержанных обнаружили татуировку в виде руны, популярного узора у праворадикалов. При нем также нашли документы, где есть его фото в военной форме. По словам этого задержанного, он был призван в армию, однако в Донбассе задействован не был.
Ранее на территорию Харьковской области зашли вооруженные силы ЛНР, которые вышли на границы региона. В освобожденных городах налаживается работа сил правопорядка.
Харьков не будет браться точно так же, как Мариуполь. Харьков будет блокироваться, как и другие большие города. Там будет точечными ударами уничтожаться инфраструктура, рассказал ранее обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру.