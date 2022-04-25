«Не будем. Изменение конституции не является и никогда не будет самоцелью», — сказал Сефанчук.
В марте тот же Стефанчук в эфире украинского телеканала «1+1» заявлял, что не исключает внесения изменений в конституцию страны относительно намерения Украины вступить в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский 15 марта отмечал, что Киеву пришло время признать, что Украина не станет членом Альянса.
Ранее глава российской делегации по переговорам с Киевом Владимир Мединский также указывал, что Украина по сути согласилась на принципиальные требования России о невступлении в НАТО и отказе от размещения иностранных военных баз.
Верховная Рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.