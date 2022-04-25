Против Китая можно ввести любые санкции - от запрета на торговлю до эмбарго на технологии: все, чем Запад сейчас пытается напугать Россию. Об этом заявил 25 апреля доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев, передает агентство «Прайм»

Украинский политолог объяснил, как Россия и Китай могут вынудить Запад договариваться © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«В случае введения санкций сами американские компании останутся без прибыли, так как именно большая маржа от дешевого труда китайских рабочих и уход от экологических проблем с вредным производством уже долгие годы дают США зарабатывать», — пояснил специалист.

Он напомнил, что Америка теоретически может вывезти из Китая все свои технологии, с помощью которых там налажены производственные процессы. Однако Китай сейчас обладает достаточным числом собственных технологий, там много высококвалифицированных рабочих, что позволяет производить высокотехнологичные товары с низкой себестоимостью. А это означает, что остановка или сокращение производства китайской продукции не сработает, заключил Тимофеев.