Он добавил, что смысла в этом немного — против Поднебесной подобные ограничения вряд ли сработают.
«В случае введения санкций сами американские компании останутся без прибыли, так как именно большая маржа от дешевого труда китайских рабочих и уход от экологических проблем с вредным производством уже долгие годы дают США зарабатывать», — пояснил специалист.
Он напомнил, что Америка теоретически может вывезти из Китая все свои технологии, с помощью которых там налажены производственные процессы. Однако Китай сейчас обладает достаточным числом собственных технологий, там много высококвалифицированных рабочих, что позволяет производить высокотехнологичные товары с низкой себестоимостью. А это означает, что остановка или сокращение производства китайской продукции не сработает, заключил Тимофеев.