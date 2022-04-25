Москва своевременно приняла меры для снижения рисков от действий Запада, активнее переходит на расчеты в нацвалютах, в том числе с Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД Денис Гончар, передает 25 апреля РИА Новости

Попытки Запада настроить мир против России провалились - Foreign Policy © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Так он ответил на вопрос о том, как сказывается кризис в отношениях России с Западом на сотрудничестве Москвы с Азербайджаном и Арменией.

«По имеющимся экспертным оценкам, около 30% всей торговли России с Азербайджаном осуществляется в рублях. Сама архитектура российско-азербайджанских хозяйственных связей в целом мало подвержена внешним негативным факторам и быстро приспосабливается к нестандартным ситуациям», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что Россия остается в числе ведущих экономических партнеров Азербайджана и занимает первое место среди импортеров азербайджанской нефтяной продукции.

«С Арменией активно ведется поиск новых ниш взаимодействия», — сказал Гончар.

Он напомнил, что эти вопросы обсуждались во время состоявшихся у министра экономики Армении Вагана Керобяна 11-12 апреля в Москве переговоров с руководством Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза и Минцифры России.

«Рассмотрение данной тематики продолжилось и на высшем уровне, в частности на встречах Никола Пашиняна с Владимиром Путиным и Михаилом Мишустиным 19 и 20 апреля. Договорились расширять использование национальных валют при расчетах в рамках взаимной торговли. Ереван уже начал платить за газ в рублях», — заключил дипломат.