«Германия выступает крупнейшим покупателем российского газа и у нее нет ни одного СПГ-терминала, то есть, страна весь газ покупает только по трубопроводам», — пояснил он.
Трубопроводные поставки в страну, кроме России, осуществляют Норвегия и Нидерланды. Объем нидерландских поставок минимальный, они осуществляются в основном по старым контрактам, добавил собеседник агентства.
Поэтому заместить российский объем фактически нечем, подытожил Юшков.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели против России санкции. Они коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Также регулярно начали звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение технологических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего, к повышению цен на продукты и топливо.