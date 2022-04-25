Если Евросоюз все же объявит эмбарго, заменить российский газ будет нечем Германии, экономика которой сильнее всех в ЕС зависит от поставок по трубопроводам из России. Об этом 25 апреля рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков, передает агентство «Прайм»

Экономист раскрыл, какую сумму Россия ежедневно получает от ЕС за нефть и газ © РИА Новости, Максим Богодвид / Перейти в фотобанк пояснил он.

Трубопроводные поставки в страну, кроме России, осуществляют Норвегия и Нидерланды. Объем нидерландских поставок минимальный, они осуществляются в основном по старым контрактам, добавил собеседник агентства.

Поэтому заместить российский объем фактически нечем, подытожил Юшков.

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели против России санкции. Они коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Также регулярно начали звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение технологических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего, к повышению цен на продукты и топливо.