Западу не удалось настроить большую часть мира против России после начала спецоперации на Украине. Об этом на днях написал обозреватель Ховард Френч в статье для журнала Foreign Policy

Москва развернулась на Восток. Как будут сотрудничать Россия и Индия © РИА Новости, Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

«В действительности при подсчете численности населения этих стран становится понятно, что государства, представляющие большинство человечества, не заняли чью-либо позицию в этом конфликте, увидев в нем знакомые отголоски былого соперничества между Востоком и Западом», — отметил Френч.

Как считает обозреватель, сложившаяся в начале двадцатого века международная политическая система с самого начала отвела странам «третьего мира» статус государств второго сорта. В качестве примера он привел колонизацию Африки европейскими странами.

«Именно труд порабощенных миллионов людей, которые выращивали в огромных количествах сахар и хлопок, расчищали земли и выполняли всю прочую неоплачиваемую работу, сделал американские колонии прибыльными для Европы, а так называемый "Старый Свет" новым и богатым», — подчеркнул автор.

Френч призвал не игнорировать обостренное чувство справедливости у бывших колонизированных народов.

На днях журналист издания Business Insider Бен Винк заверил, что Россия не ощутила санкционного давления Запада из-за поддержки со стороны Китая и Индии. Ни одна из этих стран не выступала явно за Россию или против нее, а вместо этого «придерживалась неясной золотой середины». Журналист также подчеркнул, что КНР и Индия продолжили покупать российские энергоносители. Индия даже нарастила закупки российской нефти. Китай также соблюдает нефтяные контракты с Россией.