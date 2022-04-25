Украина давно планировала наступление в Донбассе, и опередить ее благодаря российской спецоперации удалось буквально на несколько часов. Об этом заявил командир легендарного добровольческого батальона «Пятнашка» (ДНР) Ахра Авидзба, передает 25 апреля РИА Новости

Ополченец «Макаревич» рассказал, как в армии ДНР обращаются с пленными украинцами © Александр Сладков

По его словам, украинские войска не ожидали таких действий, и связи у них были нарушены из-за необходимости перехода в оборону после подготовки наступления. Командир добавил, что об этом свидетельствуют и пленные иностранцы.

«Они планировали это все. Не одним днем делалось. Просто уже есть понятие превентивный удар, и он был нанесен. Поэтому спасибо нашему верховному главнокомандующему, который оценил обстановку и дал такой тяжелый приказ», — отметил Авидзба.

В конце февраля РФ начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как заявляло Минобороны, вооруженные силы уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.