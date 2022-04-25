«(Судя) по тому, что происходило, и по тому скоплению, которое есть, это даже не недели, это считанные часы», — сказал Авидзба.
По его словам, украинские войска не ожидали таких действий, и связи у них были нарушены из-за необходимости перехода в оборону после подготовки наступления. Командир добавил, что об этом свидетельствуют и пленные иностранцы.
«Они планировали это все. Не одним днем делалось. Просто уже есть понятие превентивный удар, и он был нанесен. Поэтому спасибо нашему верховному главнокомандующему, который оценил обстановку и дал такой тяжелый приказ», — отметил Авидзба.
В конце февраля РФ начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как заявляло Минобороны, вооруженные силы уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.