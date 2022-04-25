В украинских войсках чувствуется «снарядный голод», они начали экономить боеприпасы. Об этом заявил командир легендарного добровольческого батальона «Пятнашка» (ДНР) Ахра Авидзба, передает 25 апреля РИА Новости

Крашенинникова: Украина - то место, куда можно поставлять вооружение бесконечно © The U.S. Army

По его словам, украинцы начали экономить боеприпасы.

«Это уже о многом говорит. Конечно, они будут рапортовать, что они готовятся к контрудару, они собирают силы. Лучше пусть они соберут мозги в кучу и пойдут уже по домам, потому что мы понимаем, как они себя обычно ведут, и уже за восемь лет научились их анализировать», — командир батальона ДНР.

В конце февраля Россия начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как заявляло Минобороны, вооруженные силы уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.