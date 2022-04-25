«На нашем участке, как и везде, происходит изучение друг друга, обстрелы, где-то мы их двигаем, где-то они пытаются артой (артиллерией — ред.) нас подавлять, но малоуспешно, видать, что наши ВКС не зря существуют. Есть склады, очень много подразбили, и пополняться, видать, неоткуда, потому что чувствуется снижение градуса», — сказал он.
По его словам, украинцы начали экономить боеприпасы.
«Это уже о многом говорит. Конечно, они будут рапортовать, что они готовятся к контрудару, они собирают силы. Лучше пусть они соберут мозги в кучу и пойдут уже по домам, потому что мы понимаем, как они себя обычно ведут, и уже за восемь лет научились их анализировать», — командир батальона ДНР.
В конце февраля Россия начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как заявляло Минобороны, вооруженные силы уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.