В ответе на вопрос о продвижении российских военных на Запад Украины эксперт заявила, что специальная операция РФ задумывалась как «хирургическое изъятие радикальных элементов из вооруженных сил и из власти», и воссоединение русского и украинского народов. Однако, уверена она, воссоединение возможно не со всеми.
«Нужна ли нам Львовская область, которая всегда была крупной проблемой и в советское время тоже. Даже в шестидесятые-семидесятые годы туда отправляли самых крепких советских военнослужащих, потому что им приходилось постоянно драться с местными, которые их атаковали. Тогда Советский Союз мог держать крышку над этой кипящей ненавистью областью, но сегодня это сделать очень сложно, учитывая, что остальная часть нашей Украины не будет в полном спокойствии. Но что точно понятно — Львовская область будет превращена в огромный командный пункт НАТО на территории Украины, это уже произошло», — заявила она.
Полностью интервью с Вероникой Крашенинниковой можно прочитать здесь.