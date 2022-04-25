Нужна ли России Львовская область, которая всегда была большой проблемой в том числе и в советское время? Над этим вопросом в эфире Украина.ру поразмышляла политолог-американист, автор и создатель канала «Прогнозы Крашенинниковой» Вероника Крашенинникова

Верят в перемогу? Запорожский эксперт о том, что на самом деле происходит в Мелитополе © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

«Нужна ли нам Львовская область, которая всегда была крупной проблемой и в советское время тоже. Даже в шестидесятые-семидесятые годы туда отправляли самых крепких советских военнослужащих, потому что им приходилось постоянно драться с местными, которые их атаковали. Тогда Советский Союз мог держать крышку над этой кипящей ненавистью областью, но сегодня это сделать очень сложно, учитывая, что остальная часть нашей Украины не будет в полном спокойствии. Но что точно понятно — Львовская область будет превращена в огромный командный пункт НАТО на территории Украины, это уже произошло», — заявила она.

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