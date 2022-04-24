Как сообщала 22 апреля компания Fingrid, управляющая электросетями страны, во время пусконаладочных испытаний АЭС импорт электроэнергии из России должен быть равен нулю.
«АЭС "Олкилуото-3" была испытана 24 апреля в 10:30, всё в сети работало по плану», — сообщила финская компания.
После запуска новой финской АЭС импорт электричества в страну из России будет ограничен на треть, с 1300 МВт до 900 МВт.
Ранее финский парламент большинством в 56% голосов депутатов проголосовал за вступление страны в НАТО.
Как неоднократно подчёркивали власти Финляндии, в случае возможной подачи заявки на вступление в западный военный блок страна должна быть готова к широкомасштабным и непредсказуемым действиям со стороны России.