Во время запуска новой АЭС «Олкилуото-3» Финляндия временно отключила поставки электричества из России. Об этом сообщает 24 апреля агентство РИА Новости

Как сообщала 22 апреля компания Fingrid, управляющая электросетями страны, во время пусконаладочных испытаний АЭС импорт электроэнергии из России должен быть равен нулю.

«АЭС "Олкилуото-3" была испытана 24 апреля в 10:30, всё в сети работало по плану», — сообщила финская компания.

Times написала, когда Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Ранее финский парламент большинством в 56% голосов депутатов проголосовал за вступление страны в НАТО.

Как неоднократно подчёркивали власти Финляндии, в случае возможной подачи заявки на вступление в западный военный блок страна должна быть готова к широкомасштабным и непредсказуемым действиям со стороны России.