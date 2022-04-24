Российские военные нанесли ракетный удар по цехам предприятия по производству взрывчатых веществ в районе города Павлограда Днепропетровской области Украины. Об этом заявил 24 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков

«Высокоточными ракетами наземного базирования в районе Павлограда уничтожены цеха предприятия по производству взрывчатых веществ и порохов для украинских вооружённых сил», — сказал он.

Военный эксперт объяснил, правда ли, что у Украины закончилось топливо и боеприпасы © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Кроме того, силами противовоздушной обороны российской армии были сбиты десять украинских беспилотников в районах Барвинок, Васильевки, Красногоровки, Кременной, Нового Первомайска, Полтавки, Томарино, Федоровки и Ясиноватой.