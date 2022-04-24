«Высокоточными ракетами наземного базирования в районе Павлограда уничтожены цеха предприятия по производству взрывчатых веществ и порохов для украинских вооружённых сил», — сказал он.
Российский военный представитель добавил, что ракетами воздушного базирования были нанесены удары по пункту управления бригады ВСУ, четырём опорных пункта и местам сосредоточения живой силы и военной техники, а также четырём складам ракетно-артиллерийского вооружения в районах Барвенково, Новая Дмитровка и Ивановка Харьковской области.
Кроме того, силами противовоздушной обороны российской армии были сбиты десять украинских беспилотников в районах Барвинок, Васильевки, Красногоровки, Кременной, Нового Первомайска, Полтавки, Томарино, Федоровки и Ясиноватой.