Старший лейтенант ВСУ Игорь Оленчук, получивший тяжёлое ранение в ходе боёв на Украине 16 апреля и три дня пытавшийся самостоятельно доползти до своих, был обнаружен и спасён российскими военными. Об этом сообщило 24 апреля Министерство обороны России

Оленчук, потерявший в результате ранения правую голень, был брошен своими сослуживцами, и трое суток полз по посадкам.

«Меня нашла российская армия. Я услышал, что кто-то подъехал, начал махать рукой и кричать… сил у меня уже оставалось мало…. Один из них меня заметил,… проверил… что я не заминированный, и тогда они меня вытащили. Буду говорить честно, никто не издевался, никто не бил», — рассказал украинский военный.

Пытки российских пленных на Украине официально подтверждены — Минобороны РФ © 9111.ru

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе в течение 8 лет обсуждался в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске.

Однако и после соглашений о перемирии продолжались перестрелки и обстрелы украинской артиллерией жилых районов Донбасса.

Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию. Президент РФ Владимир Путин назвал её целями защиту республик Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

По заявлению Минобороны РФ, Вооружённые силы страны на 25 марта уже выполнили основную задачи первого этапа операции, существенно снизив боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Глава МИД Сергей Лавров 19 апреля объявил о начале следующей фазы спецоперации.