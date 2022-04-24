Более 400 человек было эвакуировано минувшие сутки из Мариуполя в село Безыменное Новоазовского района ДНР. Об этом сообщает 24 апреля штаб территориальной обороны республики

«За минувшие сутки, с 08.00 23 апреля до 08.00 24 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 409 человек, включая 67 детей», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.

Там также указывается, что, начиная с 5 марта, через временные пункты размещения беженцев в этом селе были эвакуированы 22580 человек. Что происходит на Мариупольском меткомбинате им. Ильича Репортаж с места событий © Александр Чаленко

Мариуполь, второй по величине город в ДНР, с лета 2014 года контролировался киевским режимом.

Вскоре после начала российской спецоперации на Украине город стал ареной наиболее ожесточенных боёв.

К настоящему времени он почти полностью взят силами ДНР и России, силовики киевского режима удерживают лишь территорию промзоны «Азовсталь».

21 апреля президент РФ Владимир Путин отдал приказ отказаться от штурма промзоны и продолжить её блокаду.