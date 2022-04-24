По сообщению компании, на эту дату объём таких заявок составил 51,7 миллиона кубометров.
Днём ранее компания заявила о заявках в объёме 48,6 миллиона кубических метров.
Максимальные показатели по заявкам со стороны европейских стран наблюдались в начале марта, тогда их объём составил до 109,6 миллиона кубометров в сутки.
После того как Россия начала в феврале военную спецоперацию на Украине, многие европейские страны заявили, что рассматривают введение эмбарго на российские энергоресурсы.
Однако такая инициатива не встретила всеобщей поддержки, поскольку вызовет тяжёлые экономические последствия.