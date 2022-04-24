Компания «Газпром» поставляет газ транзитом через Украину в штатном режиме и согласно заявкам европейских потребителей. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном 24 апреля

Эксперт объяснил, почему Россия не прекращает транзит газа через Украину © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Днём ранее компания заявила о заявках в объёме 48,6 миллиона кубических метров.

Максимальные показатели по заявкам со стороны европейских стран наблюдались в начале марта, тогда их объём составил до 109,6 миллиона кубометров в сутки.

После того как Россия начала в феврале военную спецоперацию на Украине, многие европейские страны заявили, что рассматривают введение эмбарго на российские энергоресурсы.

Однако такая инициатива не встретила всеобщей поддержки, поскольку вызовет тяжёлые экономические последствия.