Обвинения в «геноциде украинцев», сделанные в адрес России президентом США Джо Байденом, не соответствуют действительности и являются потенциально опасными. Об этом говорится в статье, опубликованной 23 апреля в американской газете The New York Times

Автор статьи, озаглавленной «Почему слова Байдена о "геноциде" не имеют значения» отметил, что такие утверждения американского президента вызвали неодобрение у людей, опасающихся большего вовлечения США в конфликт на Украине, и большой энтузиазм у сторонников такого вовлечения, в первую очередь у украинского президента Владимира Зеленского.

«В конфликте с ядерной державой всегда необходимо снижать ставки, когда на кону стоит само существование, и обвинения в геноциде должны выдвигаться только при наличии максимально убедительных доказательств, то же самое касается призывов к смене режима», — говорится в статье.

Разведка США опровергла слова Байдена о "геноциде" на Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Он привёл в пример конфликты в разных уголках мира, где массовые убийства и другие зверства происходили, не привлекая особого внимания Вашингтона.

С другой стороны, Соединённые Штаты способствовали смене режимов в Ираке и Ливии, хотя там и не было геноцида, а результаты таких действий оказались катастрофическими.

На прошлой неделе Байден назвал действия российских войск во время спецоперации на Украине «геноцидом». Позднее телеканал NBC со ссылкой на свои источники сообщил, что американская разведка не может подтвердить достоверность слов президента США.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми такие заявления, особенно со стороны США.