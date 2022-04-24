Около восьми тысяч люксовых автомобилей, предназначавшихся для поставки в Россию, застряли в бельгийском портовом городе Зебрюгге в Бельгии из-за западных санкций. Об этом сообщила 23 апреля американская газета Wall Street Journal

В опубликованной в газете статье отмечается, что автомобили, в том числе последние модели марок Cadillac, Mercedes и Lexus, прибыли из Азии в первую неделю апреля. Олег Ногинский: Россия переживет санкции и станет менее зависима от Запада © Александр Бабич/golos.ua

Как заявил изданию директор автомобильного терминала порта Марк Адриансенс, автомобили попали под запрет на экспорт в РФ предметов роскоши.

«Здесь также застрял целый ряд других товаров, подпадающих под различные санкции», — добавил он.

Касаясь дальнейшей судьбы задержанных автомобилей, Адриансенс предположил, что они в течение долгого времени будут находиться в порту, а затем будут отправлены в другие страны.

Ранее ЕС утвердил пятый по счёту санкционный пакет против России. Новые ограничительные меры предусматривают запрет на импорт угля, начиная с августа 2022 года, запрет на заход судов под флагом России в порты ЕС и ограничения для российских и белорусских автотранспортных компаний.