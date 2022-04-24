Как сообщила австрийская газета Heute, рассказавшая о выступлении министра, Шалленберг высказался за «иной путь сотрудничества» с Украиной и балканскими странами, чем их полноправное членство в Евросоюзе.
Однако, по его словам, необходимо дальнейшее расширение связей с этими странами
«Мы экспортируем нашу западную модель жизни», — сказал Шалленберг.
Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер побывал в Москве, где провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он стал первым главой страны ЕС, посетившим Россию после начала военной спецоперации на Украине.