Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг выступил против полноправного членства Украины в Европейском союзе. Об этом он заявил 23 апреля, выступая на 14-м саммите европейских СМИ в городе Лех-ам-Арльберг

«Ослабит Запад»: Австрия выступила против эмбарго на нефть и газ из РФ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк сообщила австрийская газета Heute, рассказавшая о выступлении министра, Шалленберг высказался за «иной путь сотрудничества» с Украиной и балканскими странами, чем их полноправное членство в Евросоюзе.

Однако, по его словам, необходимо дальнейшее расширение связей с этими странами

«Мы экспортируем нашу западную модель жизни», — сказал Шалленберг.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер побывал в Москве, где провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он стал первым главой страны ЕС, посетившим Россию после начала военной спецоперации на Украине.

